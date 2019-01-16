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Taşpınar yolu kapandı

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Taşpınar yolu kapandı
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Bostancı'dan Taşpınar köyüne giden yolun, Taşpınar köy girişinde bulunan derenin taşması sonucu yol trafiğe kapatılmıştır. Taşpınar köyüne ulaşım Doğancı' dan Taşpınar' a giden yol üzerinden sağlanmaktadır.

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