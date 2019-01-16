Taşpınar yolu kapandı

Bostancı'dan Taşpınar köyüne giden yolun, Taşpınar köy girişinde bulunan derenin taşması sonucu yol trafiğe kapatılmıştır. Taşpınar köyüne ulaşım Doğancı' dan Taşpınar' a giden yol üzerinden sağlanmaktadır.
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