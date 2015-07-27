Taşocaklarına karşı eylem planı

Baraka Kültür Merkezi aktivistlerinden oluşan bir heyet, Şirinevler köyünü ziyaret ederek köylülerin, bölgedeki taşocaklarından kaynaklanan sorunlarını dinledi. Köy muhtarlığı ve Baraka’nın...

Baraka Kültür Merkezi aktivistlerinden oluşan bir heyet, Şirinevler köyünü ziyaret ederek köylülerin, bölgedeki taşocaklarından kaynaklanan sorunlarını dinledi.

Köy muhtarlığı ve Baraka’nın birlikte organize ettiği toplantıda, köy muhtarı ve köylüler, yıllardır devam eden sorunlarına hiçbir yetkilinin kalıcı bir çözüm bulmadığından yakındı.

Baraka’nın Şirinevler köylülerinin bu sorununun çözümü için tam destek vermek kararlılığında olduğu ifade edilen açıklamada, bu konuda köy muhtarlığı ve köy sakinlerinden bir heyetle eylem planı geliştirmek konusunda da mutabık kalındığı kaydedildi.