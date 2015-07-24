Taşkent yolunda yarım kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

Aracında ölü bulunan Arda Erkan’la ilgili sürdürülen soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olayla ilgili dört kişi tutuklanırken, Taşkent yolunda poşetler içerisinde yarım kiloya yakın...

Aracında ölü bulunan Arda Erkan’la ilgili sürdürülen soruşturmada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Olayla ilgili dört kişi tutuklanırken, Taşkent yolunda poşetler içerisinde yarım kiloya yakın sentetik cannabionit türü uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili tutuklanan zanlıların polise yalan ifade verdikleri, Arda’nın hayatını kaybettiği gece birlikte uyuşturucu içtikleri, Arda’nın arabada hayatını kaybettiklerini anladıklarında ise korktukları için hastaneye götürmedikleri, hatta Arda’nın cep telefonunu da sakladıkları ortaya çıktı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da arcında ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Arda Erkan ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında Taşkent yolunda poşetler içerisinde Narkotik ekipleri 441 gram ağırlığında 147 paket sentetik cannabionit ele geçirdi.

Mesele ile ilgili olarak zanlılar 17 yaşındaki isminin baş harfleri S.K, 28 yaşındaki Şakircan Özselmanoğlu, 28 yaşındaki Erol Tayfur, 23 yaşındaki Doğuş Erzem ve 28 yaşındaki Mustafa Kavaz’ı tutuklayan polis dün mahkeme huzuruna çıkarıp aleyhlerinde soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk aldı.

Mahkemede zanlı S.K’nin yaşının küçük olmasından ötürü kapalı oturum yapılırken, meselenin soruşturmasının başladığı ilk günlerde Arda ile uyuşturucu madde kullandıkları gerekçesi ile teminata bağlanan zanlılar S.K ile Şakircan Özselmanoğlu’nun polise ilk etapta yalan beyanda bulunduklarının tespit edildiği ve yeniden ifadelerine başvurulması üzerine olay gecesi yanlarında Erol Tayfur’un da olduğunun ortaya çıktığı öğrenildi.

Arda’nın araç içerisinde öldüğünü anlamaları üzerine daha önceden sabıkaları olduğu için Tayfur ve Özselmanoğlu’nun Arda’yı hastaneye götürmekten çekindiğini ve Arda’yı hastaneye S.K’nin götürdüğü de ifade edildi.

Ayrıca Arda Erkan’ın kayıp olan cep telefonunun zanlı Şakircan’ın aracında bulunduğu ve Erol Tayfur ile anlaşarak telefonu Marmara bölgesinde bir yere gizledikleri, yapılan soruşturmada telefonun yerinin öğrenildiği ve emare olarak alınarak incelenmesinin yapılacağı öğrenildi.

Mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada o gece zanlı Erol Tayfur’un Arda Erkan ile o gece içtikleri haplardan zanlı Mustafa Kavaz’dan üç adet aldığını ve ikisini kendisinin, birini de Arda’nın içtiğini söylemesi üzerine yapılan soruşturma kapsamında Mustafa Kavaz da tutuklandı.

Zanlı Erol Tayfur’un ayrıca aynı gün yine bir adet sarma sigara içerisindeki “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu maddeyi S.K, Şakircan Özselmanoğlu, Doğuş Erzem ve Arda Erkan’a verdiği ve birlikte içtikleri tespit edildi.

Zanlı S.K’nin ise verdiği gönüllü ifadede Taşkent bölgesinde bir araziye uyuşturucu saklandığı yönünde ifade vermesi üzerine bölgede yapılan aramada bir taş altında saklı 147 paket yaklaşık 441 gram ağırlığında sentetik cannabionit bulundu.

Polisin geniş çaplı olarak yürüttüğü soruşturma henüz yeni olması, aranan emareler ve şahıslar olduğu gerekçesiyle zanlılar aleyhine 2 gün tutukluk alındı.