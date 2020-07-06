Taşkent yolu ihale aşamasında

Karayolları Dairesi tarafından yapılan ülke geneli yol bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde bir süre önce belirli oranda bakım ve tamir işlemi yapılan ancak özellikle bölgedeki taş ocakları nedeniyle ciddi altyapı deformasyonuna uğrayan Haspolat çemberi ile Taşkent köy girişi arasında kalan yolun kapsamlı bakım ve onarım projesi tamamlandı. Proje keşfi Maliye Bakanlığı’na gönderildi ve bloke talep edildi

Haspolat Çemberi – Taşkent köyü arasındaki yolla, Taşkent – Dikmen bölgelerini kapsayan yolun bakım ve onarım projesi tamamlanarak onay talebiyle Maliye Bakanlığı’na gönderildi. İki etaptan oluşan toplam 12.3 kilometrelik yol için Temmuz ayında ihaleye çıkılması hedefleniyor. Projenin maliyeti ise 568 bin 307 TL.

Ülke genelinde 23 bakım, onarım projesi de tamamlanarak onay talepleri Maliye Bakanlığı’na iletildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Karayolları Dairesi tarafından yapılan ülke geneli yol bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde bir süre önce belirli oranda bakım ve tamir işlemi yapılan ancak özellikle bölgedeki taş ocakları nedeniyle ciddi altyapı deformasyonuna uğrayan Haspolat çemberi ile Taşkent köy girişi arasında kalan yolun kapsamlı bakım ve onarım projesi tamamlandı. Proje keşfi Maliye Bakanlığı’na gönderildi ve bloke talep edildi.

Projenin ilk etabı 7,9 Km’lik Haspolat Çemberi – Taşkent köyü arasındaki yolu, ikinci etabı ise 4,4 Km’lik Taşkent – Dikmen bölgelerini kapsıyor. 568,307.52 TL tutarındaki proje kapsamında özellikle çökmelerin yaşandığı bölümlerde yarma ve dolgu yapılması, asfalt kaplama, ihtiyaçlı noktalara otokorkuluk ve yol çizimi yapılması planlanıyor.

İlgili bloke talebinin karşılanması halinde projenin Temmuz ayı içinde ihale edilmesi amaçlanıyor.

ÜLKE GENELİNDE 23 BAKIM/ONARIM PROJESİ DE TAMAMLANARAK BLOKE TALEPLERİ MALİYE BAKANLIĞI’NA İLETİLDİ

Haspolat – Taşkent yol bakım onarım projesi haricinde ülke genelinde 23 bakım/onarım projesi de tamamlanarak bloke talepleri Maliye Bakanlığı’na iletildi. Bloke taleplerinin olumlu karşılanması halinde tüm çalışmaların yaz döneminde başlatılması planlanıyor.