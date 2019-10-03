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Taşkent'i üzen ölüm

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Taşkent'i üzen ölüm
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Taşkent'in tanınmış simalarından Heybeti Şöförel hayatını kaybetti. Heybeti Şöförel'in cenazesi dün öğlen Taşkent mezarlığına defnedildi.

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