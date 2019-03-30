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Taşkent- Bufavento yolu trafiğe kapatıldı

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Taşkent- Bufavento yolu trafiğe kapatıldı
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Polis Genel Müdürlüğü Taşkent köy içinden, Taşkent Piknik alanına giden yol ve bu yolun devamı olan Bufavento Kalesine giden dağ yolu taş ve toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

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