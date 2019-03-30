Taşkent- Bufavento yolu trafiğe kapatıldı

Polis Genel Müdürlüğü Taşkent köy içinden, Taşkent Piknik alanına giden yol ve bu yolun devamı olan Bufavento Kalesine giden dağ yolu taş ve toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatıldığını duyurdu.
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