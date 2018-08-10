Taşımacılıkta denetim yok

Ombudsman Emine Dizdarlı, taşımacılıkta öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidiş-dönüşlerinden sorumlu olan Eğitim Bakanlığı’nın gereken dikkati göstermediğini belirtti

Yüksek Yönetim Denetçisi, Ombudsman Emine Dizdarlı, Metin Malyalı, Numan Suiçmez ve Fuat Suiçmez’in Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Taşıma Şirketleri arasında “Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü” gereğince imzalanan sözleşmelerde usulsüzlük yapıldığı, bakanlığın bazı şirketlere ayrıcalık tanıdığı ve ibraz edilen belgelerin kontrollerinin yapılmadığı iddiasıyla başvurusu üzerine hazırladığı raporu açıkladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına gidiş-dönüşlerinden ve Anayasal bir hak olan Eğitim Hakkı’ndan yararlanmalarından birinci derecede sorumlu Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın görevini yerine getirirken göstermesi gereken dikkat ve ihtimamı göstermediğini belirtti.

Bakanlığın isteyerek veya istemeyerek gerekli denetimi layıkıyla yapmadığı ve bu nedenle öğrencilerin trafik güvenliğinin tehlikeye girdiği saptamasında bulunan Dizdarlı, Polis Genel Müdürlüğü’nün de öğrenci taşıyan otobüslerin trafiğe çıkma uygunluğunu denetlemesi gerektiğini kaydetti.

Dizdarlı, görevini layıkıyla yerine getirmeyen ve mezkur sözleşmeleri uygun bir şekilde imzalanmamasına neden olan ve/veya idare, kusurlu işlem ya da eylemiyle zararın doğmasına sebebiyet veren kamu personeli hakkında disiplin soruşturması başlatması gerektiğini kaydetti.

Emine Dizdarlı, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı gerekli trafik önlemlerini titizlikle almalı ve yeni okul dönemi başlamadan önce öğrencilerin güvenliğini koruma altına almak için tüm ‘T’ izinleriyle birlikte zorunlu olarak çıkarılması gereken Sigorta, Seyrüsefer ve Muayene Belgelerini kontrol etmeli ve yeniden araç izinlerine uygun bir düzenleme yapmalıdır” dedi.

