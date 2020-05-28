Taşeronluğa karşı Girne Belediyesi’nde grev

Dev-İş, taşeron sistemine tepki göstermek amacıyla dün Girne Belediyesi’nde 2 saatlik uyarı grevi yaptı

Devrimci Genel-İş Sendikası (Dev-İş) taşeron sistemine tepki göstermek amacıyla dün Girne Belediyesi’nde 2 saatlik uyarı grevi yaptı. Grev çerçevesinde Dev-İş Başkanı Ömer Naşit, belediye önünde basın açıklaması yaptı. Naşit, daha ucuz iş gücü yaratmak anlamında kullanılan taşeron sisteminin Belediyelerimizde çok geniş bir alana yayıldığını söyleyerek, bu sorunların en önemli örneği haline gelen ise Girne Belediyesi olduğunu belirtti. Ömer Naşit şöyle dedi: “Ülkemizde 2000 li yılların başından itibaren taşeron sistemi özellikle Belediyelerde varolmaya başlamıştır. Emeğin örgütlü yapısını zayıflatmak ve ayni zamanda da daha ucuz iş gücü yaratmak anlamında kullanılan taşeron sistemi Belediyelerimizde çok geniş bir alana yayılmış durumdadır. Belediye Personel Yasasının 6.Maddesi “Belediye hizmetleri, sürekli personel, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütülür.” Demektedir. Bugün geldiğimiz noktada taşeron sistemi altında çalıştırılan emekçiler Belediyelerin birçok asıl görevinde yer almaktadırlar. Belediyeler de yaşadığımız bu sorunların en önemli örneği haline gelen ise Girne Belediyesidir. İlk olarak, geçmiş yönetimler döneminde başlayan taşeron sistemi bugün geldiğimiz noktada daimi kadroda çalışan sayısını geçmiş ve birçok belediye hizmetlerinde kullanılmaktadır. BEL-PAZ şirketi olarak anılan ve %90 hissesi Girne Belediyesine ait olan şirket bize göre emeği bölüp parçalayan taşeron sisteminden başka bir şey değildir. Devrimci Genel-İş olarak talebimiz çok açık ve nettir. Bugün yasalarımız gereği Girne Belediyesinde kadro sayımız 303 adettir. Bu kadro sayısına ulaşılana dek BEL-PAZ şirketinde çalışanların kadroya aktarılması ve geriye kalan çalışanların ise Toplu İş Sözleşmesi kapsamına alınmasıdır. Bir diğer önemli nokta ise, içinden geçtiğimiz salgın hastalık süresince Belediyelere yapılan uygulamadır. Belediye devlet katkılarından yapılan yüzde 25’lik kesinti tüm belediyeleri ekonomik ve mali anlamda etkilemiştir. Buna rağmen Belediyelerde çalışan tüm insanlarımız hayatlarını tehlikeye atarak ilk günden itibaren çalışmaya devam etmişlerdir. Hayatlarını ortaya koyan Belediye Emekçilerinin alınterinin hesabını yapan UBP-HP hükümetinin biran önce Belediye Devlet Katkılarından yapılan kesintileri geri ödemeye davet ediyoruz. Bugün Girne Belediyesi özelinde üyelerimizin tümünün maaşları yüzde 25 kesintiye uğramış, 1 Mayıs ve Bayramlık ödeneğini alamamış ve Kasım 2019 dan ek mesai ödeneği alacakları durmaktadır. Yukarı dada bahsettiğimiz gibi içinden geçtiğimiz süreçte Belediyelerin düşürüldüğü mali durumun bilincindeyiz, ancak Devrimci Genel-İş ve DEV-İŞ için çok tarihi ve önemli bir yere sahip olan Girne Belediyesinde bugünkü uyarı grevi ile taşeronlaşma sistemi ve mali sorunların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunduğumuzu kamuoyuna duyururuz.



