banner107
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
44 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
10 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
97 0
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
314 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
272 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
100 0
Böyle sorumsuzluk olamaz
Böyle sorumsuzluk olamaz
34 0
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
215 0
banner82
banner147

Taşeronlardan Müteahhitler Birliği eylemine destek

banner27

Taşeronlardan Müteahhitler Birliği eylemine destek
banner192

Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Cuma günü yapacağını duyurduğu araçlı eyleme destek belirtti ve müteahhitlerin yanında olacaklarını ifade etti.

Taşeronlar Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cuma günü taşeronların da müteahhitlerin yanında eylemde olacağını kaydedildi.

Müteahhitlerin sorunlarının direkt olarak taşeronları da etkilediği belirten açıklamada, üyelerin Cuma günü araçlarıyla Başbakanlık ile Maliye Bakanlığı önünde olacağı ifade edildi.

Müteahhitler Birliği, müteahhitlerin  birim fiyatları ile “ izharat – avans ve fiyat farkı konularında yaşanan sorunların giderilememesi” ve devletten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Cuma günü araçlı eylem yapacağını açıklamıştı.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.