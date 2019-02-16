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Taşçıoğlu ailesi yasta

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Tabipler Odası Başkanı Dr. Taşçıoğlu’nun annesi Melek Taşçıoğlu vefat etti

Taşçıoğlu ailesi yasta
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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu’nun annesi Melek Taşçıoğlu yaşamını yitirdi.

Tabipleri Odası üyesi Dr. Nadire Taşçıoğlu’nun da annesi olan Melek Taşçıoğlu’nun ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Annesinin ölümünün ardından sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan

Dr. Mustafa Taşçıoğlu “Annemi kaybettik.Tüm anneler özeldir.Erkek çocuklar için daha bir özeldir anneleri .Hem öğretmen hem anne olunca önemi,kıymeti, anılarına kıymet biçemiyor insan.Yokluğuna alışmak çok zor olacak anne.Çok üzgünüm” şeklinde ileti yazdı.

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