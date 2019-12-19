Tasarruf nerede?

Sendikalar, hayat pahalılığının düşük gösterildiği ve halkın parasının israf edildiği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eyleme gitti. KTÖS Genel Sekreteri Elcil, Bakanlar Kurulu’nun bakanlık ve dairelere asılmak üzere Başbakan Tatar’ın portre resimleri için tanesi 400 TL’den 200 bin TL’lik harcama kararı aldığına dikkat çekti

Sendikal Platform, hayat pahalılığını düşük göstermek için rakamlarla oynadığı ve halkın parasını israf ettiği gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem düzenledi.

Sendikal Platformu oluşturan sendikalardan temsilcilerin, Başbakanlık önünde pankart ve fotoğraf çerçevesi kullanarak düzenlediği eylemde, hükümetin, maliyeti 100 TL olan fotoğraf ve çerçeve için 400 TL ödediği iddia edildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, platform adına yaptığı açıklamada, hükümetin 2020 yılını tasarruf yılı olarak açıkladığını ancak icraatlarda israf görebildiklerini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun bakanlık, daire ve kurumlara asılmak üzere Başbakan Ersin Tatar’ın portre resimleri için tanesi 400 TL’den 200 bin TL’lik harcama kararı aldığına işaret eden Elcil, kendi araştırmalarında, aynı ebatlarda en kaliteli çerçevenin maliyetinin 100 TL olduğu sonucuna vardıklarını belirtti.

Elcil, “500 tane yaptırsak, bu çerçevelerin maliyeti 40 veya 50 TL’ye gelecek. Buradan soruyoruz, en kaliteli şekliyle bir çerçeve 100 TL iken nasıl olur da aynı kalitedeki bir çerçeveyi 400 TL’ye yaptırıyorlar. Bu da halktan toplanan vergilerin nasıl israf edildiğine yönelik en güzel örnektir” dedi.

Eylemde okunan basın açıklamasında ise, Sendikal Platform’un hedefinin Kıbrıs Türk toplumunun kendi ayakları üzerinde durması ve siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm olduğunu ancak her geçen gün Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’ye bağımlılığının arttığı ve dayatmalara maruz kaldığı iddiasında bulunuldu.

Ulusal Birlik Partisi ve Halkın Partisi koalisyon hükümetine ayrıca, Kıbrıs Türkü’nün kültürel, sosyal ve ekonomik yönden tamamen yok olmasına zemin hazırlayacak icraatlara imza atma eleştirisinde bulundu.

Açıklamada, ülkedeki yurttaşlık ve muhaceret politikaları nedeniyle Kıbrıs Türkü’nün ülkesinde azınlık durumuna düştüğünü, mevcut durumun devamı için de seçimlere müdahale edildiği iddia edildi.

Ülkede ilk kez Ekim ve Kasım ayı enflasyonunun eksilerde çıktığı belirtilen açıklamada, hayat pahalılığını düşük göstermek için, UBP-HP Hükümeti’nin rakamlarla oynadığını savundu.

Bakanlar Kurulu’nun Başbakan’ın çerçeveli fotoğrafları için tanesi 400 TL’den 200 bin TL harcama kararı aldığına da yer verilen açıklamada, hükümete, ocak ayında yürürlükte olması gereken asgari ücret için Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu toplamama eleştirisinde bulundu.