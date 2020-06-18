Tartışma yaratan şirket ihaleden çekildi

Lapta Marina ihalesine katılan ve özel izinle adaya geldikten sonra tepkilere maruz kalan dünyaca ünlü yatırım şirketi Anextour, KKTC’ye yatırım yapmaktan vazgeçti.

Anextour şirketi, bu akşam yazılı bir açıklama yaparak ihaleden çekildiklerini bildirdi. Şirketin CEO’su Neşet Koçkar yaptığı açıklamada KKTC’ye yaptıkları iş seyahatinin sonucunda başta Turizm Bakanı Ünal Üstel olmak üzere, yardımcı olmaya çalışan diğer tüm yetkililer hakkında karalama ve linç kampanyası başlatıldığını belirtti.

Koçkar “Bu işlerin ileriye götürülüp, daha fazla bir siyasi bir malzeme olarak kulanılmasına katkı sağlamamak için Lapta Belediye’sinin açmış olduğu ihaleden ‘Lapta Belediyesi Liman ve Turistik Tesisler Yap İşler Devret İşi’ çekiliyoruz” açıklamasını yaptı ve KKTC halkından da özür diledi. Anextour Şirketi’nin CEO’su Neşet Koçkar’ın açıklaması şöyle: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basınında ve sosyal medya dahil sair yayın organlarında dün 14 Haziran 2020 tarihinden başlayarak şahsımın ve şirketimizin adının da geçtiği çeşitli iddialara ilişkin bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur; KKTC’ye yaptığımız bir iş seyahatinin sonucunda başta Turizm ve Çevre Bakanı Sn. Ünal Üstel olmak üzere, yardımcı olmaya çalışan diğer tüm yetkililer hakkında bir karalama ve linç kampanyası başlatılmış olduğunu görmüş bulunuyoruz.

Bu işlerin ileriye götürülüp, daha fazla bir siyasi bir malzeme olarak kulanılmasına katkı sağlamamak için Lapta Belediye’sinin açmış olduğu ihaleden ‘Lapta Belediyesi Liman ve Turistik Tesisler Yap İşler Devret İşi’ çekiliyoruz, Hiç istemeyerek ve elimizide olmadan yaşanan bu olaylardan dolayı KKTC Halkından ÖZÜR diliyoruz. Konu, tüm şirket camiamızı ve şahsımı derinden üzmüştür, ayrıca bunun kamuoyu ile paylaşılma ihtiyacı doğmuştur.” Şirketin bu kararıyla birlikle Lapta bölgesi, önemli bir turizm yatırımını kaybetmiş oldu. Dünyada 6-7 milyon insanı turizm merkezlerine taşıyan bir firma olan Anex’in Türkiye’ye konaklandırdığı Rus turist sayısı 2 milyon; Güney Kıbrıs’ta ise 500 bin kadardı.