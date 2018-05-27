"Tarımda kullanılacak suyun 3 yıldan önce Güzelyurt bölgesine verilebilmesi için çalışıyoruz"

Tarımsal suyun bölgelere ulaştırılmasının en erken 3 yıl içerisinde olabileceğini ancak DSİ yetkililerinin süreci ileriye taşıma yönünde büyük bir gayret sarf ettiğini dile getiren Tarım Bakanı Şahali, ciddi su sıkıntısını göz önünde bulundurarak, alternatif çözüm formülleri üzerinde durduklarını, tarımda kullanılacak suyun 3 yıldan önce Güzelyurt bölgesine verilebilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, kuraklık ve mevcut su kaynaklarının ihtiyaca cevap vermemesinden dolayı üreticilerin yaşadığı ciddi su sıkıntısını göz önünde bulundurarak, alternatif çözüm formülleri üzerinde durduklarını, tarımda kullanılacak suyun 3 yıldan önce Güzelyurt bölgesine verilebilmesi amacıyla çalıştıklarını vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Türkiye DSİ’nin yürüttüğü Güzelyurt ve Meserya Ovası Sulaması İletim Hatları tünel çalışmasında, mevcut, geçmişte kullanılan ancak şu an devre dışı olup kullanılmayan Kumköy Pompa İstasyonu Tesisinde, tesisin depolarında, yine şu an devre dışı olan Kumköy-Serhatköy cebri boru (çelik boru) su hattı güzergahında, Çamlıbel’deki KKTC İçmesuyu Arıtma Tesisi, Geçitköy Barajı, Geçitköy Terfi Merkezi ve Güzelyalı Terfi Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Şahali’ye incelemeleri sırasında DSİ yetkilileri eşlik ederek, tarımsal üretim alanlarını sulama suyuna kavuşturacak projede kullanılacak tünel açma makinesi ile ilgili teknik bilgi verildi. Şahali, Çamlıbel’deki KKTC İçmesuyu Arıtma Tesisi, Geçitköy Barajı, Geçitköy Terfi Merkezi ve Güzelyalı Terfi Merkezinde yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgilendirildi.

ŞAHALİ: “TARIMSAL SUYUN 3 YILDAN ÖNCE GÜZELYURT BÖLGESİNE VERİLEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Şahali incelemeleri sırasında yaptığı değerlendirmede, tarımsal suyun bölgelere ulaştırılmasının en erken 3 yıl içerisinde olabileceğini ancak DSİ yetkililerinin süreci ileriye taşıma yönünde büyük bir gayret sarf ettiğini dile getirdi.

Kuraklık ve mevcut su kaynaklarının ihtiyaca cevap vermemesinden dolayı üreticilerin yaşadıkları ciddi su sıkıntısını göz önünde bulundurarak, kendilerinin de alternatif çözüm formülleri üzerinde durduklarını kaydeden bakan Şahali ‘‘ Tarımda kullanılacak suyun 3 yıldan önce Güzelyurt bölgesine verilebilmesi amacıyla bazı çalışmalar içerisindeyiz’’ dedi.

Bakanlık açıklamasına göre, yıllık olarak ülkeye ulaşan 75 milyon metre küplük (m³) suyun tarımda kullanılacak kısmı için yürütülen proje kapsamında, Geçitköy Barajından alınacak su, Geçitköy Terfi Merkezinden (Pompa İstasyonundan) 582m uzunluğundaki cebri boru ile 180m kotundaki tevzi havuzuna (tünel başlangıcındaki depoya) iletilecek ve enerji kırılımı sağlanacak.

180m kotundaki tevzi havuzundan itibaren, açılacak olan 3.5m çapında ve 5.7km uzunluğundaki tünelin, tünel içerisinde ve tünel bitiminde (178m kotunda) devam etmesi planlanan iletim hattı ile Güzelyurt Ovası Sulama sahasına giriş yapacağı ve sulama suyunun cazibesi ile aktarımının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bakan Şahali’ye incelemeleri sırasında Bakanlık Müsteşarı Ercan Sınay, Su İşleri Dairesi Müdürü Nazife Yılmaz, Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana, Özel Kalem Müdürü Vechi Cezaroğlu ile teknik personel eşlik etti.