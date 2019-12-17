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 “Tarım İlaçlarının Doğru Kullanımı” semineri verilecek

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 “Tarım İlaçlarının Doğru Kullanımı” semineri verilecek

 “Tarım İlaçlarının Doğru Kullanımı, Gıda Güvenliği ve Tarımsal İlaçlarda Kalibrasyon” konulu seminerler verilecek.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ilk seminer yarın Maraş Gazimağusa Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde (MAGEM); ikincisi ise 19 Aralık Perşembe, Güzelyurt’ta Bel-Sen Sendika Lokali’nde (Terminal Üstü) yer alacak. Seminerler saat 18:30’da başlayacak.

Seminerlerde Dr. Öncül Kaangün Caner ve Yüksek Ziraat Mühendisi Hakan Örnek konuşma yapacak ve sonunda katılımcılara sertifika verilecek. 

Seminerler Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle organize edildi.

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