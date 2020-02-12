Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı

Açıklamada, yenilebilir otların, ilaçlama yapılmamış tahıl arazilerinden toplanması, egzoz gazlarının yol açtığı ağır metal kirlilik nedeniyle yol kenarlarından veya yakınlarından toplanmaması gerektiğine vurgu yapıldı.
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