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Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı
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Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı

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Tarım Dairesi, tahıl alanlarında yabancı ot, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama sezonu başladığından dolayı, tahıl arazileri içerisinden yenilebilir otlar (yumurta otu, gömeç, kazayağı, kara ot vb.) toplanırken dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Tarım Dairesi yenilebilir otlar konusunda uyardı


Açıklamada, yenilebilir otların, ilaçlama yapılmamış tahıl arazilerinden toplanması, egzoz gazlarının yol açtığı ağır metal kirlilik nedeniyle yol kenarlarından veya yakınlarından toplanmaması gerektiğine vurgu yapıldı. 

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