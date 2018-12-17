banner237
"Kitap Olmadan Asla!"
17 0
2018'in Büyük Teknoloji Skandalları
2018'in Büyük Teknoloji Skandalları
13 0
Kuşlara yazık oluyor
Kuşlara yazık oluyor
53 0
GG hayata bağlandı
GG hayata bağlandı
71 0
Dum dum kazanmaya alıştı 3-0
Dum dum kazanmaya alıştı 3-0
71 0
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
“Herkesin adımı bilmesi başarı değil”
46 0
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
Çocuğun karnından 2 kilo cisim çıkarıldı
75 0
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
Macila birinciliğe, Aytaç şampiyonluğa sürdü
20 0
banner82

Tarım Dairesi'nden tahıl üreticilerine fungal hastalık uyarısı

banner27

banner210
Tarım Dairesi'nden tahıl üreticilerine fungal hastalık uyarısı
banner215

Tarım Dairesi, mevsim normallerinin üzerinden seyreden  hava sıcaklıkları  ve aşırı nemin  bitkiler üzerinde fungal hastalıklara neden olduğunu bildirerek,  üreticilere tahıl alanlarında gerekli ilaçlamaları yapmalarını tavsiye etti.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yer alan aşırı yağışların tahıl alanlarına etkisinin, Daire mühendisleri tarafından  tarla kontrollerinde incelendiği  belirtilerek, bitkilerde yoğun olarak  fungal hastalıkların tespit edildiği ifade edildi.

Tespit edilen hastalıkların, sap veriminde ve dane hasadında kayıplara yol açabileceği riski göz önüne alınarak, tahıl alanlarında gerekli ilaçlamaların yapılması tavsiye edilen açıklamada ilaçlama yöntemleri ile ilgili bilgi ve uygulama metotlarının, Kaza ve Bölge Tarım Dairelerinden öğrenilebileceği belirtildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.