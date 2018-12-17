Tarım Dairesi'nden tahıl üreticilerine fungal hastalık uyarısı

Tarım Dairesi, mevsim normallerinin üzerinden seyreden hava sıcaklıkları ve aşırı nemin bitkiler üzerinde fungal hastalıklara neden olduğunu bildirerek, üreticilere tahıl alanlarında gerekli ilaçlamaları yapmalarını tavsiye etti.

Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yer alan aşırı yağışların tahıl alanlarına etkisinin, Daire mühendisleri tarafından tarla kontrollerinde incelendiği belirtilerek, bitkilerde yoğun olarak fungal hastalıkların tespit edildiği ifade edildi.

Tespit edilen hastalıkların, sap veriminde ve dane hasadında kayıplara yol açabileceği riski göz önüne alınarak, tahıl alanlarında gerekli ilaçlamaların yapılması tavsiye edilen açıklamada ilaçlama yöntemleri ile ilgili bilgi ve uygulama metotlarının, Kaza ve Bölge Tarım Dairelerinden öğrenilebileceği belirtildi.