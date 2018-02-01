Tarım Dairesi'nden önemli uyarı

Tarım Dairesi, doğada kendiliğinden yetişen gömeç, yumurta otu ve benzeri otların, ilaçlanmış tarlaların içerisinden ve kenarlarından yenmek amacıyla toplanmaması uyarısında bulundu.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği gibi Kuzey Kıbrıs halkı doğada kendiliğinden yetişen bazı bitkileri özellikle kış ve bahar aylarında toplayarak evlerinde gıda olarak tüketmektedir. Ancak tahıllarda ekonomik olarak zarara neden olan hastalık etmeni ve zararlılar ile gerekli mücadele çalışmaları yapılmadığında ürün kaybı olmaktadır. Tahıl üretimi yapan çiftçilerimizin başarılı bir üretim yapabilmeleri için yabancı ot, hastalık ve zararlılarla iyi bir mücadele yapmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, doğada kendiliğinden yetişen sebze ve gıda kaynağı olarak değerlendirilen gömeç, yumurta otu vb. otların ilaçlanmış tarlaların içerisinden ve kenarlarından yenmek amacıyla toplanmaması önemle duyurulur.”