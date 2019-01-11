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Tarım Dairesi, haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, 4 Ocak – 10 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

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Tarım Dairesi, haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı
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Tarım Dairesi, İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildiğini kaydetti.

 

Açıklamada, ithal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri, Cennet Meyvesi, Salatalık, Arpa, Kepek, Üzüm, Karma Yem, Sığır Süt Yemi ve Besi Geliştirme Yemi olmak üzere 27 numunenin 25'inin temiz olduğu, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığı belirtildi.

 

Cey-Par Ltd’e ait Golden Elma ve Stk Elma’dan alınan numunelerde, devlet laboratuvarında yapılan analiz neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı ürünlerin firmanın isteği üzerine menşeine iadesi veya imhası gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:                                                                                      

“Yerli ürünlerden Domates, Biber Çeşitleri, Mandora Mandarin, Pırasa, Ispanak, Kabak, Maydanoz, Marul, Havuç, Salatalık, Enginar ve Kereviz olmak üzere 26 numune 25'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                                                                  

 

Mağusa’da Kapya Biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ürününden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analiz sonucuna kadar durdurulmuştur.                                                                                           

 

Yıldırım köyünde Domates üretimi yapan Hüseyin Alper Kocabaşoğlu'nun ürününden alınan 2. numunede ilaç kalıntısının limit altına düşmesinden dolayı, ürünün hasadına izin verilmiştir.”

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