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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçları

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Tarım Dairesi 2-8 Şubat arası gerçekleştirdiği gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı.

Tarım Dairesi gıda denetim sonuçları
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Buna göre ithal ürünlerden çeri domates, armut çeşitleri, Trabzon hurması, biber çeşitleri, havuç ve buğday olmak üzere 23 numuneden hepsi temiz olup hiçbir üründe limit üstü kalıntıya rastlanmadı.                                          

Yerli ürünlerden enginar, domates, semizotu, dereotu, biber çeşitleri, kabak, maydanoz, pazı ve arpa, mandora mandalina ve çilek olmak üzere 41 numuneden 38’i temiz olup 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlandı.                                           

Bu hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Tatlısu’da Sıla Bahar'a ait yeşil çarli biber, kapya biber ve Alsancak’ta Mustafa Muti'ye ait maydanozun hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.                

Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Güvercinlik’te Zübeyde Gülden’e ait semizotunun ve Akdoğan’da Ahmet Aktolgalı'ya ait sivri biberin hasadına bu hafta yapılan analizlerde limit altına indiği için izin verildi.

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