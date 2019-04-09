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Tarım Dairesi çekirge sürüsüyle mücadele başlattı

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Tarım Dairesi Müdürlüğü, çekirge sürüsü nedeniyle Ercan Havaalanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasındaki kıraç arazide, mücadele başlatıldığını belirterek; ikinci bir duyuruya kadar bu bölgede hayvan otlatılmaması ve hasat yapılmaması uyarısında bulundu.

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Tarım Dairesi çekirge sürüsüyle mücadele başlattı
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Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile iş birliğinde mücadele başlatan Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı ile DÜÇ Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde yoğun çekirge sürüsüne (Fas çekirgesi) rastlandığı belirtilerek, çekirgelerin bitkileri yemek, sapları kesmek suretiyle zarar yaptıkları kaydedildi.
Açıklamada, bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve çiçeklerini, hatta dane ve meyvelerini de yemek suretiyle ekonomik zarara yol açan çekirgelerin epidemi yaptığı yıl ve yerlerde, % 100’e varan oranda zararlara neden olabildikleri, bunun yanında, bazı çekirgelerin virüs taşıdıkları ve temiz bitkilere bunları bulaştırdıkları vurgulandı.

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