Tarım Bakanlığından önemli açıklama

Tarım Bakanlığı ülkede tahıl üretiminin, büyümeye yardımcı ürünlerle hastalık ve zararlılarla mücadele ürünleri kullanılmadan yapılamadığını bildirdi.



Tarım Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan Bakanlık açıklamasında, genel bir ilaçlama yapılacağının duyurulmadığı, ilgili duyurunun, halk sağlığını koruyucu bir önlem olarak yapıldığı kaydedilerek, konuyla ilgili duyurunun her yıl rutin bir şekilde yapılan açıklama olduğuna dikkat çekildi.



Üreticilerin kullanmak zorunda oldukları herbisit, fungusit ve insektisit gibi mücadele ürünlerinin, tahıl alanlarında yetişen doğal bitkilere de bulaştığı belirtilen açıklamada, bu ürünlerin etki sürelerinin, 7 ile 21 gün arasında olduğuna ve her üreticinin bu ürünleri tarlasındaki bitkinin genel durumuna göre farklı zamanlarda kullanabildiğine dikkat çekildi.



“MÜCADELEDE KULLANILAN ÜRÜNLER YASALDIR”



Mücadele sırasında kullanılan ürünlerin hem yasal hem de hastalık ve zararlı önleyici olduğu belirtilen açıklamada, yasal olmayan mücadele ürünlerinin ülkeye girişinin yasak olduğu hatırlatıldı.



“YEŞİL HELİKOPTER İLE YAPILAN İLAÇLAMA ÇAM KESE BÖCEĞİ İÇİN”



Tarım Dairesi açıklamasında, üreticilerin, ilaçlama faaliyetlerini kendi araç ve ekipmanları ile yaptığı, yeşil helikopterle yapılan ilaçlamanınbiyolojik olduğu ve sadece Çam Kese Böceği ile mücadelede kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kamuoyunda yanlış anlaşılmayı gidermek açsından yukarıdaki bilgileri paylaşır ve dünkü duyuruyu yeniden hatırlatırız:

‘Tahıl alanlarında hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kimyasal (herbisit, fungusit ve insektisit) mücadele yapılabileceğinden dolayı, bu dönemde tarla içerisinde ve kenarlarında bulunan gömeç, yabani pırasa, yabani ıspanak, ayrelli ve yumurta otu gibi otların toplanmaması ve tüketilmemesi önemle duyurulur.’”

