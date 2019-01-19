Tarım Bakanlığı zararın tespit edildiğini açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında bir ayı aşkın süredir devam eden doğal afetlerden zarar gören köy ve/veya bölgelerin tespiti ile zarar gören üreticilerin saptanmasına yönelik yoğun çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yasal mevzuatı çerçevesinde bitkisel üretimde, tahıl ve baklagil ekili alanlar, narenciye alanları, patates ekili alanlar, hayvansal üretimde ise doğal afet sonucu oluşan hayvan ölümleri ve barınaklarda oluşan zararların, sigorta güvencesi altında olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hayvancılık Dairesi’nin ön raporları hazırladığı belirtilerek, ülkede yoğun yağış ve şiddetli fırtınadan dolayı meydana gelen barınak ve hayvan zararları ile ilgili Hayvancılık Dairesi’ne başvuruda bulunan üreticilerin, bölgelere göre listelendiği ve kısa sürede Hayvancılık Dairesi tarafından ön raporların hazırlanıp, tazminat için Genel Tarım Sigortası Fonu’na yönlendirildiği kaydedildi.

Bununla birlikte hayvan ölümleri ile ilgili Veteriner Dairesi’nin de yerinde tespitleri yapıp, Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ölen hayvanların ölüm raporlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’na ulaştırdığı ifade edilen açıklamada, Hayvancılık Dairesi’ne, barınak ve hayvan zararları ile ilgili olarak 25 üreticinin başvuruda bulunduğu, başvurulara göre toplamda 22 adet barınak zarar görürken, 26 adet küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirtildi.



Tarım Bakanlığı, barınak ve hayvanların zarar gördüğü köyleri şöyle sıraladı:

“Akıncılar, Balıkesir, Karaağaç, Korkuteli, Türkmenköy, Tatlısu, Çayönü, Derince, Gelincik, Yarköy, Tuzluca, Yedikonuk, Topçuköy, Ziyamet, Kumyalı, Ardahan, Kaplıca, Yeşilköy, Avtepe, Dipkarpaz, Kaleburnu, Yenierenköy, İskele.”



NARENCİYE VE PATATESTE ZARARLAR TESPİT EDİLDİ

Tarım Bakanlığı, bitkisel üretim zararlarına yönelik çalışan Tarım Dairesi’nin ise, Güzelyurt bölgesinde oluşan narenciye dolu zararı ve patates sel zararı tespitlerini tamamladığını ve ön raporlarını Genel Tarım Sigortası Fonu’na ulaştırdığını belirtti.



“Üreticilerin en kısa sürede tazmin edileceği şekilde çalışmalar son aşamasına gelmiştir” diyen bakanlık, buna göre; Yedidalga, Ömerli, Gemikonağı, Bağlıköy, Serhatköy, Zümrütköy, Akçay, Şahinler, Mevlevi, Güzelyurt, Akdeniz’de narenciye doludan zarar görürken, Yıldırım ve Akova’da patates tarlalarının selden etkilendiğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı üreticilere şu uyarıda da bulundu:



“Kötü hava koşullarının devam edebileceği ve doğal afet riskinin de sürebileceği göz önünde bulundurularak, doğal afet zararlarının oluşması neticesinde en kısa sürede üreticilerin; hayvan ölümleri için Veteriner Dairesi, barınak zararları için Hayvancılık Dairesi ve bitkisel üretim zararları için Tarım Dairesi’ne müracaatları büyük önem arz etmektedir.”