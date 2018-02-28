Tarım Bakanlığı'yla Türkiye DSİ'den geniş kapsamlı su toplantısı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda su konusunda Türkiye Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileriyle geniş katılımlı toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıya bir süre katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, DSİ ile süreci ileriye taşımak için çalışma temposunu yükselteceklerini söyledi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, tünel çalışmaları, Güzelyurt bölgesinde planlanması tamamlanan gölet ve regülatör alanları ile akiferin iyileştirilmesine yönelik inceleme ve gözlemlerde bulunan TC DSİ ve Tarım Bakanlığı uzmanlarının bilgilendirme toplantısına katılan TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Tarım Müşaviri Nebi Çelik, Bakan Şahali’ye yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve bir rapor hazırlayarak gelinen aşamayı değerlendireceklerini belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de konuşmasında, yerel su kaynaklarının niteliğinin ve kapasitesinin düşmesinden dolayı halkın su konusunda beklentisinin hat safhada olduğunu söyledi.

Üretim faaliyetinin devamı ve istikrarı açısından erişilebilir bir fiyatın tutturulmasının kaçınılmaz olduğunu da söyleyen Bakan Şahali, “Nitelikli su ile üretim faaliyetinin bu ülkede çok uzun yıllardan sonra tekrardan başlayacak olması esastır. Dolayısıyla bunun avantajını yaşatmak gibi önümüzde bir hedef vardır” dedi.

“ZAMAN İSRAFININ TELAFİ EDİLMESİNDEN MUTLUYUZ”

Bakan Şahali “Suda KKTC tarafı olarak zaman israfına gidildi. Dolayısıyla sizlerin girişimlerinizle bunun bir an önce telafi edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Üstümüze düşeni yapmak gibi vazifemiz olduğunun da farkındayız” diye konuştu.

Geçtiğimiz gün DSİ yetkilileri ile projenin hangi aşamada olduğunu, hangi süreçlerden geçilmesi gerektiğiyle ilgili değerlendirmede bulunduklarını da söyleyen Bakan Şahali, “Gerekli kolaylaştırıcı çalışmaları yapmamız lâzım ama aynı zamanda 2 Mart 2016 anlaşmasının taraflara verdiği ödevler de bakidir. O çerçeve içerisinde hareket etmek gibi yükümlülüğümüz vardır” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMA TEMPOSU YÜKSELTİLECEK”

Su konusunda yapılması gereken çalışmalarda Bakanlık ile DSİ yetkililerinin tempoyu yükselteceğini de vurgulayan Bakan Şahali, “Kendi insan kaynağımız ile DSİ’nin deneyimini ve kaynaklarını birleştirerek daha hızlı yol alma şansımız olacaktır” dedi.

Şahali, sadece teknik yönden değil mevzuat konusunda da yapılması gereken çok iş olduğuna değinerek, özellikle sulama suyunun kullanımı ile ilgili mevcut dağınıklık ve verimsizliğin en büyük sıkıntı olduğunu söyledi.

Bakan Şahali, yürütülecek teknik çalışmada ülkenin mevcut insan kaynağının maksimum düzeyde yer almasını hedeflediklerini belirtti.