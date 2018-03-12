Tarım Bakanlığı'ndan 'sano ve silaj için zamanın daraldı' uyarısı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere ülkede sano ve silaj için zamanın daraldığı konusunda üreticilere uyarıda bulundu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, hayvan varlığı ve doğru besleme yöntemleri için ülkenin daha fazla (sano, silaj) kaba yem ihtiyacı olduğu belirtilerek, üreticilere, hava sıcaklığı daha da artmadan kuru ziraat alanlarında üretilen ürünlerin ivedi olarak sano, silaj yapılmasına başlanması konusunda uyarıda bulunuldu.



Sano, silaj, hasıllık ve yemlik baklagil üretimi yapan ve arazilerini bu çerçevede değerlendirmek isteyen üreticilerin, Genel Tarım Sigortası Fonu çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde ekili arazinin ortasından ve/veya kenarlarından en az 1 m biçilmemiş alanı emare olarak bırakması gerektiği de kaydedildi.



Kaliteli kaba yem üretimine yönelik hububat (hasıllık, silaj, sano) ve yemlik baklagil alanlarına Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına giren beyanlar dikkate alınarak 50-TL/dönüm destekleme ödemesi yapılacağı ifade edildi.