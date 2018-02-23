banner107
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
Cardplus, yeni yıl ve Sevgililer Günü şanslıları ödüllerini aldı
9 0
13 0
158 0
14 0
23 0
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
218 0
67 0
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
Yusuf Kaptan’da futbol şöleni yaşandı
75 0
banner82
banner147

Tarım Bakanlığı'nda atamalar tamamlandı

banner27

Tarım Bakanlığı'nda atamalar tamamlandı
banner137

Tarım Bakanlığı'nın üst kademe kadrosu şekillenmeye başladı. Yapılan atamalarla ilgili Tarım Bakanı Erkut Şahali kendi sosyal paylaşım hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Her hükümet değişikliğiyle birlikte gündeme gelen üst kademe yöneticilerinin atanmasına ilişkin süreçten geçmekteyiz.
Bakanlığımızda da bazı atamalara imza attık. Konu hakkında birinci ağızdan bilgilendirme yapmayı doğru buluyorum.
Bakanlık müsteşarlığına MÜŞAVİR MÜSTEŞAR Ercan Sınay, Tarım Dairesi Müdürlüğü'ne MÜŞAVİR MÜDÜR Kuntay Vurana ve Özel Kalem Müdürlüğü' ne de KAMU GÖREVLİSİ OLMADIĞI İÇİN MÜŞAVİR OLMAYACAK Veçhi Cezaroglu atanmış ve bugünden başlayarak görevlerine başlamışlardır. Görevden alınanlar hali hazırda müşavir olup, herhangi bir ek menfaat elde etmemişlerdir."

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.