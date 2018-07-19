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Tarım Bakanlığı kuraklık çalışmalarını sonuçlandırma aşamasında

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Tarım Bakanlığı kuraklık çalışmalarını sonuçlandırma aşamasında
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, ülkedeki kuraklık çalışmalarını sonuçlandırma aşamasında olduklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şahali, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle başkanlığındaki heyeti kabul etti. Toplantıda, bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.
Bakan Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu ve ilgili birimler tarafından mevzuat çerçevesinde kuraklıkla ilgili yapılacak değerlendirmeler ışığında maliyetin hesaplanacağını, tazminat alanı ve miktarının belirlenebileceğini söyledi.
Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu’nun dün itibarıyla depolarına 2 bin 782 tonluk arpa, 230 ton buğday teslim alarak ödemelerini yapmaya başladığını ve bin 100 tonluk da tohum hazırlama müracaatı aldığını belirtti. Bakan Şahali, kurumun bu çerçevede belli bir süre daha alımlarını sürdüreceği için tohum tedariki ile ilgili bir nihai karar olmadığı bilgisini de paylaştı. 
Toplantıda akaryakıt destek ödemesi konusu da ele alındı.

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