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Tarım Bakanından yangın hazır kuvvetlerine ziyaret

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Kurban Bayramı’nın son gününde Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ile birlikte Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet ekiplerini (YHK) ve yangın kule gözcülerine bayram ziyaretinde bulundu

Tarım Bakanından yangın hazır kuvvetlerine ziyaret
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, orman yangınlarıyla ilgili hassas dönemin devam ettiğini vurgulayarak vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. 
 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Kurban Bayramı’nın son gününde Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ile birlikte Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet ekiplerini (YHK) ve yangın kule gözcülerine bayram ziyaretinde bulundu. 

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, önce Kantara ekip - kule, Tatlısu kule, Küçükerenköy, Esentepe liman kule,  Çatalköy ekip -kule, Karşıyaka ekip- Kule Koruçam ekip ve kuledeki YHK ekiplerinin bayramlarını kutladı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oğuz, personelin istek ve taleplerini de dinledi.  Her çalışanın değerli olduğunu ifade eden Dursun Oğuz, görev yapan personelden de çok dikkatli olmasını istedi.

Orman yangınlarıyla ilgili hassas dönemin devam ettiğini vurgulayan Tarım Bakanı, vatandaşlara “dikkatli ve tedbirli davranın” çağrısında bulundu. 

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