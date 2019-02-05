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Tarım Bakanı “İkinci Çok Uluslu Tarım İş Formu”na katılacak

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Tarım Bakanı “İkinci Çok Uluslu Tarım İş Formu”na katılacak
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Türkiye’de düzenlenecek “AGROEXPO 2019 Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı” ile “İkinci Çok Uluslu Tarım İş Formu”na katılacak. 
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, İzmir’de “14. AGROEXPO” çerçevesinde gerçekleştirilecek forum, 7 Şubat’ta düzenlenecek. 
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin başkanlığında gerçekleştirilecek foruma, 20 ülkeden tarım bakanları katılacak. Dünya tarım liderlerini buluşturacak fuarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standı da yer alacak. 
AGROEXPO ve foruma katılmak amacıyla Tarım Bakanı Şahali ve beraberindeki heyet, İzmir’e yarın gidecek ve 8 Şubat’ta ülkeye dönecek. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali’ye, Müsteşar Ercan Sınay, Bakanlık Müdürü Mehmet Biray, Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana ve Özel Kalem Müdürü Veçhi Cezaroğlu eşlik edecek.

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