Tarikat uyarısı

Feminist Öğretmen İnisiyatifi, cübbeli ve sarıklı kişilerin okulların yanında göründüğüne dikkat çekerek, okullarının kapısının dibinde, öğrencilerin birebir temasta olacağı bir tarikat yuvasının temellerinin atıldığını belirtti

Feminist Öğretmen İnisiyatifi, ülkede bazı okullarının kapısının dibinde, öğrencilerin bire bir temasta olacağı bir tarikat yuvasının temellerinin atıldığını belirtti.

Feminist Öğretmen İnisiyatifi, sosyal medya hesabından “Namık Kemal Lisesi yanında tarikat” başlıklı iki fotoğraf paylaştı.

Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çocuklarımızın, gençlerimizin düzgün, güvenli ve modern koşullarda eğitim almaları toplum olarak en büyük önceliğimizdir. Eski eser durumundaki bir binanın üzerine, çevresine nasıl müdahale yapıldığını ve bunun yasal olup olmadığını merak ediyoruz. Bu mekan vakıflara ait atıl durumdaki bir yer iken, tekke kısmı düzeltilip temizlendikten sonra yan kısımları halk kütüphanesine çevrilip yararlı bir mekan haline dönüştürülmüş ve önünden her geçtiğimizde kapısından öğrenciler çıkan bir kütüphane olmuştu. Son iki yıl gibi kısa bir sürede, nasıl tarikat yuvası durumuna gelindiğini hayretle ve tedirginlikle izlemekteyiz.

Ders kitaplarında bile eski eserler arasında yer alan bir yapının neden durduk yere canlandırıldığı ziyaret yerinden ibadet yerine dönüştürülüp neden girenin çıkanın belli olmadığı denetimsiz bir mekan haline geldiğini kime soralım bilemiyoruz.

Vakıflar İdaresinin de Eski Eserler Dairesinin de Kaymakamlığın da Eğitim Bakanlığının da gözünün önünde, modern eğitim standartlarını yakalamiş bir okulun kapısının dibinde, öğrencilerin bire bir temasta olacağı bir tarikat yuvasının temelleri atılıyor.

Din istismarı ihtimali olan tarikat yuvalarının hiç bir okulumuzun yakınında bulunmaması gerektiğini defalardır haykırıyoruz. Gençlerimizi istismar edebilecek her türlü tehlikeli ve denetimsiz kişilerin okulların etrafından uzak tutulması için ciddi bir çalışma bekliyoruz.

Kendini sorumlu hisseden tüm kurum ve kuruluşları bu konuya gereken önemi vermeleri ve çalışma başlatmaları için yeniden uyarıyoruz.”

Öte yandan Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Girne’de de benzer görüntüler yaşandığını belirterek Girne Maarif Anaokulu'nun önünde de benzer görüntüler yaşandığını iddia etti.

Girne Maarif Anaokulu'nun önü

Namık Kemal Lisesi yanı