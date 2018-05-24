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Tarihin en büyük definesi bulundu (San jose)

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Batıktaki madenlerin 18 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Tarihin en büyük definesi bulundu (San jose)
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300 yıl önce Kolombiya açıklarından batan San jose isimli İspanyol savaş gemisi otonom araçla bulundu, şimdi tarihin en büyük batığı olarak gösteriliyor.  

İspanyol donanmasına ait San Jose isimli geminin üç asır boyunca okyanusun altında kalan hazinelerle dolu enkazının bulunduğu resmiyet kazandı.

Karayip Denizi'nde İngiliz donanması tarafından batırılan geminin toplarındaki yunus işlemeleri gibi özelliklerini inceleyen uzmanlar enkazın San Jose'ye ait olduğunun kesinleştiğini söyledi.

2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.

 

Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değerinin ise 18 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

San jose

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