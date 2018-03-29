banner107
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
9 0
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
12 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
180 0
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
40 0
Terlik yutan piton ameliyat edildi
Terlik yutan piton ameliyat edildi
26 0
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
41 0
23 0
19 0
banner82
banner147

“Tarihimizle ilgili daha çok bilgi sahibi olmalıyız”

banner27

Harmancı, “Milli Arşiv tarihi belgeleri muhafaza etmesi bakımından halkımızın daha çok bilgi sahibi olması gereken bir yer olmalıdır” diyerek Toplum tarafından dairenin öneminin daha iyi idrak edilmesi gerektiğini ifade etti

“Tarihimizle ilgili daha çok bilgi sahibi olmalıyız”
banner137

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak’ı kabul etti.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, Başkan Harmancı dairenin araştırmacılar için çok önemli bir kaynak olduğunu kaydetti. 
Toplum tarafından dairenin öneminin daha iyi idrak edilmesi gerektiğini ifade eden Harmancı, dairede toplumun aidiyeti ve geçmişi ile ilgili Osmanlı Dönemi ve İngiliz Dönemini içeren önemli evraklar olduğunu hatırlattı.
Harmancı, “Milli Arşiv tarihi belgeleri muhafaza etmesi bakımından halkımızın daha çok bilgi sahibi olması gereken bir yer olmalıdır” dedi.
Belediyeden verilen bilgiye göre, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Mehmet Borak da kabulde Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’nin verdiği hizmetlerle ilgili başkan Harmancı’yı bilgilendirirken, 1975 yılından itibaren hizmet veren dairede, Kıbrıslı Türklere ait değerli bilgi ve belgelerin muhafaza edildiğini vurguladı.
Borak, Başkan Harmancı’ya, bakkal Kemalettin Ali Seyyah’ın not defterinden alınan ve Sarayönü Meydanı’nda bulunan Dikilitaş’ın kısa öyküsünün anlatıldığı tarihi belgenin çerçeveli bir kopyasını takdim etti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.