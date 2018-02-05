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Tarihi yol mahvedildi

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Bellapais (Beylerbeyi) - Ozanköy arasında eski eser olarak kayıtlı sit alanı olan 800 yıllık tarihi Şövalye Yürüyüş Yolu bölgede yol genişleterek inşaat yapmak adına hiçbir yetkili kurumdan izin almadan özel şirket tarafından tahrip edildi

Tarihi yol mahvedildi
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Ülkemizde gerek çevreye gerekse tarihi eserlere karşı tahripler son sürat devam ediyor.

Bellapais’te 800 yıllık tarihi Ozankoy- Bellapais (Beylerbeyi) Şövalye Yürüyüş Yolu, maalesef yasa dışı yol genişletme faaliyetiyle tahrip edildi. Yolda yapılan genişletme çalışmalarına bölge sakinlerinden bazı duyarlı vatandaşların girişimleri sonucu şimdilik bu çalışma durduruldu.


Konuyla ilgili gazetemize ulaşan bölge sakinleri, Bellapais (Beylerbeyi) - Ozanköy arasında eski eser olarak kayıtlı sit alanı olan tarihi Roma Yolu’nun bölgede yol genişleterek inşaat yapmak adına hiçbir yetkili kurumdan izin almadan özel şirket tarafından mahvedildiğini ifade ettiler.

Bölge sakinleri 1 Şubat Perşembe günü meydana gelen olayla ilgili gerekli girişimleri yaptıklarını dile getirerek “Bu gibi geri dönülmez zarar veren ve yasadışı olan suçlar cezasız kalmamalı. Çevremize ve tarihi değerlerimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz..” dediler.

            

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