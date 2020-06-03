Tarihi surlar çöplüğe döndü

Lefkoşa’nın tarihi surları çöplükten geçilmiyor

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Türk temsilcisi Ali Tuncay, Lefkoşa surlarının çöplük muamelesi gördüğünü belirterek tepki gösterdi.

Tuncay sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak Lefkoşa surlarının yıkılan bölümlerinin restorasyonunun yanı sıra Girne Kapısı ve Çetinkaya arasındaki bölümlerinde de bitki temizliği yapılacaktır.

Bu amaçla yaptığım kısa bir gözlem ziyareti bana sur duvarlarının her tarafının adeta bir çöplük muamelesi gördüğünü gösterdi. Dün haklı olarak ben de dahil birçok kişi Limasol Köprülü Camisine yapılan saldırıyı kınadık. Peki, tarihi Lefkoşa surlarına yapılan çöplük muamelesini ortadan kaldırmak ve faillerini engellemek için ne yapacağız."