Tarihi surlar çöktü

Lefkoşa’nın simgelerinden tarihi surlarının bir bölümü bakımsızlıktan yıkıldı

Lefkoşa’nın tarihi surları ilgisizlik ve bakımsızlıktan yıkılmaya devam ediyor!

Lefkoşa’nın simgelerinden biri olan surların bir bölümünün çökmesi görenlere de büyük üzüntü yarattı.

Söz konusu surlar yaklaşık 500 yıl önce Venedik döneminde inşa edilmişti.

Hatırlanacağı üzere Nisan ayında, Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı Ali Tuncay, Lefkoşa Surlarına restorasyon çalışmalarının başladığını belirtmişti.

Tuncay, Yiğitler Burcu tarafında yıkılmış ve hasar görmüş surların tamir edileceğini söylemişti.