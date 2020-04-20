Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi

Ülkemizde tarihi eserlere karşı duyarsızlık her geçen gün kendini gösterirken, bu eserlere karşı yapılan saldırılar duyarlı vatandaşlarımızın tepkisine neden oluyor.

Yüz yıllardır ülkenin hemen hemen birçok bölgesinde bulunan tarihi surlar bakımsızlık nedeniyle birer birer yıkılmaya başlarken, bu surların giriş kapıları olarak bilinen tarihi taş kapıların bazı kendini bilmezler tarafından yazılarla boyanması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Mağusa bölgesinin tarihi Surlariçi bölgesini çevreleyen surların doğusunda bulunan Canbulat Stadı yanındaki Yenikapı olarak bilinen tarihi sur kapısının bazı kişilerce Grafiti yapılarak boyanması bu yolu kullanan çevreci vatandaşlarımızı isyan ettirdi.

Bu gibi tarihi yapıtların korunması gerekirken bu şekilde boyanmasına tepki gösteren vatandaşlarımız “Bu gibi tarihi eserleri korumak yerine tahrip etmek ancak insan olmayanların yapacağı işler” diyerek isyanlarını paylaştılar.