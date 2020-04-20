banner411
banner69
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
18 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
70 0
 
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
9 0
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
Online Satranç Turnuvası tamamlandı
30 0
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
Maske üretiminden sonra tulum kıyafeti de üretiyorlar
66 0
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
Koronavirüs ile mücadeleye destek için sanatını tuvale yansıttı
22 0
Bırakabilirsin
Bırakabilirsin
64 0
banner440

Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi

banner27

Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi

Ülkemizde tarihi eserlere karşı duyarsızlık her geçen gün kendini gösterirken, bu eserlere karşı yapılan saldırılar duyarlı vatandaşlarımızın tepkisine neden oluyor.

Yüz yıllardır ülkenin hemen hemen birçok bölgesinde bulunan tarihi surlar bakımsızlık nedeniyle birer birer yıkılmaya başlarken, bu surların giriş kapıları olarak bilinen tarihi taş kapıların bazı kendini bilmezler tarafından yazılarla boyanması vatandaşların tepkisini çekiyor.

Mağusa bölgesinin tarihi Surlariçi bölgesini çevreleyen surların doğusunda bulunan Canbulat Stadı yanındaki Yenikapı olarak bilinen tarihi sur kapısının bazı kişilerce Grafiti yapılarak boyanması bu yolu kullanan çevreci vatandaşlarımızı isyan ettirdi.

Bu gibi tarihi yapıtların korunması gerekirken bu şekilde boyanmasına tepki gösteren vatandaşlarımız “Bu gibi tarihi eserleri korumak yerine tahrip etmek ancak insan olmayanların yapacağı işler” diyerek isyanlarını paylaştılar.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.