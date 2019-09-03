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Tarihi Osmanlı Konağı yeniden hayat buluyor

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Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yıllardır atıl durumda olan ve eskiden Halk Kütüphanesi olarak kullanılan Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki tarihi Osmanlı Konağı’nın, Değirmenlik Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi iş birliği ile yeniden halkın kullanımına sunulacağını kaydetti

Tarihi Osmanlı Konağı yeniden hayat buluyor
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Değirmenlik’teki tarihi Osmanlı Konağı restore ediliyor.

Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün Eski Eserler Dairesi Müdürü Fuat Azimli ile birlikte Değirmenlik’te bulunan ve restore edilecek Osmanlı Konağı’nda  incelemelerde bulundu.

Ali Karavezirler, yıllardır atıl durumda olan ve eskiden Halk Kütüphanesi olarak kullanılan Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki tarihi Osmanlı Konağı’nın, Değirmenlik Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi iş birliği ile yeniden halkın kullanımına sunulacağını kaydetti. 

Karavezirler, Eski Eserler Dairesi Müdürü Fuat Azimli ile Değirmenlik Mehmetçik Mahallesi’nde bulunan ve restoresi başlayan Agios Andronikos Kilisesi’ndeki çalışmaları da yerinde inceledi.

İSTİNAT DUVARLARININ YAPIMI SÜRÜYOR

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün ayrıca Değirmenlik köyü içerisinde yapımına başlanan dere ıslahları kapsamında sürdürülen istinat duvarı çalışmalarını da denetledi.

İmar ve Bayındırlık Bölümü personellerinden Nilgün Aydın ile birlikte Saray Mahallesi’ndeki işleri denetleyen Karavezirler, kışın yağmurlardan dolayı oluşabilecek taşkınların önlenmesi amacıyla dere ıslahı ve istinat duvarı çalışmalarını başlattıklarını vurguladı. 

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