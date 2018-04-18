Tarihi mendirek için bütçe bulunamadı

Girne Limanı’nda geçtiğimiz yıl meydana gelen fırtınada yıkılan mendirek, aradan geçen sürede hiçbir onarım görmedi. Bakan Atakan, mendireğin tamiri için çok yüklü miktar gerektiğini kaydetti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Girne Limanı’ndaki mendireğin geçtiğimiz yıl bir fırtına sonrasında bir yıkıntı haline dönüştüğünü ve geride bırakılan süre içinde bununla ilgili yapılmış hiçbir çalışma bulamadığını söyledi.

Mendireğe karadan bir müdahalenin mümkün olmadığının tespit edilmesinin ardından, oraya denizden müdahale yapılması konusunda bir çalışma yapıldığını anlatan Atakan, mendireğin tamiri için çok yüklü bir miktar gerektiğini, eğer uygun bir kalem bulunursa bu yıl içinde orası için bir çalışma yapılacağını kaydetti.

Limanda tekne sahibi olanlar tarafından bir suiistimal yapıldığının tespit edildiğini de söyleyen Bakan Atakan, onun önüne geçmek için de girişim yapılarak, limanda teknesi bulunanlara ihbar gönderdiklerini söyledi.

Atakan, Turizm Limanı’nın da çok ciddi sıkıntıları olduğunu, bununla ilgili de bir çalışma tamamladıklarını ve gerekli teknolojik cihazlar için bir ihaleye çıkıldığını anlattı.

Turizm Limanı’ndaki yükün azaltılabilmesi için Mağusa Limanı’nın geliştirilmesi, daha çağdaş bir yapıya ulaştırılabilmesi gerektiğini ifade eden Atakan, farklı yolcu alternatiflerinin getirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Limanlar için yap-işlet-devret modelinde çeşitli uygulamalar düşünüldüğünü ifade eden Bakan Atakan, değişim için ciddi bir çalışma ortaya koyarken, mevcut yapıların iyileştirilmesi için de mesai harcadıklarını söyledi.

Mağusa Limanı’ndaki modelleme için teknik bir şartnameye ihtiyaç olduğunu aktaran Bakan Atakan, limanlara yönelik atılacak adımların sağlıklı bir şeklide olması ve yıllar geçtikten sonra sorun yaşanmaması için uğraş verdiklerini belirtti.



“FARKLI SEYRÜSEFER MODELLERİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILDI”

Seyrüsefer konusunda da, yurt dışında olduğu gibi farklı seyrüsefer modelleri konusunda bir çalışma yapıldığını belirten Atakan, motor, emisyon gücü, yıl, marka ve modellerin sınıflandırılacağı bir model üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Bu konudaki sunumun bugün kendisine yapılacağını belirten Bakan Atakan, sunumun ardından bunun Bakanlar Kurulu’ndan geçirileceğini söyledi. Bakan Atakan, seyrüsefer konusundaki detayların Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

