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“Tarihi liderliğinizi şükranla anıyoruz”

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Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi temaslarda bulunmak üzere önceki akşam KKTC’ye geldi.

“Tarihi liderliğinizi şükranla anıyoruz”
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Abdulhamit Gül, Kıbrıs Türkünün Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ‘ün anıt mezarı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret etti.

Gül, Anıttepe’de Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük,

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak, KKTC’ye gerçekleştirdiğim bu ilk ziyarette manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Kıbrıs Türkünün eşsiz varoluş ve egemenlik mücadelesinde ortaya koyduğunuz tarihi liderliği şükranla anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, haklı davasında daima Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecek.

Ruhunuz şad olsun” 

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