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Tarihi konağa restore

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Yıllardır atıl durumda olan ve eskiden Halk Kütüphanesi olarak kullanılan Değirmenlik’teki tarihi Osmanlı Konağı, restore edilecek ve yeniden halkın kullanımına sunulacak

Tarihi konağa restore
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Değirmenlik’teki tarihi Osmanlı Konağı restore ediliyor.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler dün Eski Eserler Dairesi Müdürü Fuat Azimli ile birlikte Değirmenlik’te bulunan ve restore edilecek Osmanlı Konağı’nda  incelemelerde bulundu.

Ali Karavezirler, yıllardır atıl durumda olan ve eskiden Halk Kütüphanesi olarak kullanılan Değirmenlik Saray Mahallesi’ndeki tarihi Osmanlı Konağı’nın, Değirmenlik Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi iş birliği ile yeniden halkın kullanımına sunulacağını kaydetti. 

Karavezirler, Eski Eserler Dairesi Müdürü Fuat Azimli ile Değirmenlik Mehmetçik Mahallesi’nde bulunan ve restoresi başlayan Agios Andronikos Kilisesi’ndeki çalışmaları da yerinde inceledi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler dün ayrıca Değirmenlik köyü içerisinde yapımına başlanan dere ıslahları kapsamında sürdürülen istinat duvarı çalışmalarını da denetledi.

İmar ve Bayındırlık Bölümü personellerinden Nilgün Aydın ile birlikte Saray Mahallesi’ndeki işleri denetleyen Karavezirler, kışın yağmurlardan dolayı oluşabilecek taşkınların önlenmesi amacıyla dere ıslahı ve istinat duvarı çalışmalarını başlattıklarını vurguladı.

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