Tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili komite araştırması

Tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili Meclis Araştırması açılması hakkındaki önerge oybirliğiyle kabul edildi

Meclis Genel Kurulu’nda tarihi geçmiş ilaçlarla ilgili Meclis Araştırması açılması hakkındaki önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ile Demokrat Parti (DP) Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu'nun tarihi geçmiş ilaçların imhası konusunda Meclis araştırması önergesinin ön görüşmesi yapıldı.

YDP Genel Başkanı, Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı konuşmasında, kullanılmayan ilaçların defalarca devlete satıldığı iddialarına değindi.

Arıklı, gerçeğin ortaya çıkması açısından bir komite kurularak, araştırılması önerisinde bulundu.

DP Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu da, Gürdağ’ın tesis kurarak, atıkların bertaraf edilmesi sistemi kurulduğunu kaydetti.

Ataoğlu, ilaçların artık bertaraf olması ve aynı hataların tekrar olmaması için araştırma komitesi kurulmasına destek verdiklerini kaydetti.

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, araştırma komitesi kurulması konusuna parti olarak olumlu baktıklarını ve destek vereceklerini belirtti.

CTP Milletvekili Sıla Usar, çevreyi korumak adına atıkların ayrıştırılması, depolanması ve imha edilmesi konusunun dünyanın da çok önem verdiği bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Tıbbi atık meselesinin 2012 yılında gündeme geldiğini ve bu tarihten sonra atıkların artık çöplerde imha edilemeyeceği haline geldiğini anlatan Usar, yasa gereği tarihi geçmiş ilaçlarının çöpe görülemeyeceğini dile getirerek, bu konularla ilgili tüzükler yapıldığını kaydetti.

Bu tüzüklerin gereğinin yerine getirilmemesi durumundan dolayı bu hale gelindiğini söyleyen Usar, hükümetin bunu kucağında bulduğu söyleminin doğru olmadığını belirtti.

Halkın Partisi (CTP) Milletvekili Hasan Topal da önemli olanın, çare üretmek olduğunu belirterek, “Meclis olarak burada çare üretmek zorundayız” dedi.

HP olarak araştırma önergesine destek verdiklerini söyleyen Topal, bir an önce otomasyona geçilmesini önerdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Hüseyin Angolemli de araştırmanın sonucunda çok güzel ipuçları elde edileceğine inanç belirterek, toplumun özellikle ilaç ve gıda maddeleri üzerinde güvenin yeniden kazanılacağını kaydetti.

Angolemli, TDP olarak bu araştırma önerisine olumlu oy vereceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, ilaç deposundaki tarihi geçmiş ilaçların olduğunu tespit ettiğini dile getirerek, ilaçların korunması için belli bir yere taşıdıklarını anlattı.

İlaçların neden biriktiğini söyleyen Pilli, bunun sebebinin de otomasyon sisteminden kaynaklandığını belirtti.

Hedeflerinin yüzde yüz çalışan otomasyon sitemini kurmak olduğunu dile getiren Pilli, 2020 yılında tüm sağlık sistemlerinin çalışır şekilde olan bir sistem yaratmak olduğunu kaydetti.

İmha konusunun daha netlik kazanmadığını anlatan Pilli, konunun Sayıştaylığa verildiğini kaydetti.

İlaç imha maliyetinin de bu yıl bütçeye konulacağını belirten Pilli, hastaneden çıkan tıbbi atıklar hastanede kurulmuş bir merkezde imha edildiğini kaydetti.

Pilli otomasyon sisteminin 2020 yılında tüm hastanelerde kullanılması için çalıştıklarını belirtti.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Ağustos ayında İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilaç bulunmuştu.