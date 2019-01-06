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Tarihi binalar yıkılma tehlikesinde

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Başkent Lefkoşa Suriçi'nde bakımsızlık, ilgisizlik ve sahipsizlik nedeniyle bazı tarihi binalar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

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Tarihi binalar yıkılma tehlikesinde
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Bir süredir, yıkılan evleri ile dikkat çeken tarihi Lefkoşa Suriçinde bir bina daha tehlike arz ettiği gerekçesi ile boşaltıldı ve koruma altına alındı.

Buna rağmen, çocukların altında oyun oynadığı tarihi evin, halen daha büyük bir tehlike arz ettiği bir gerçek.

Başkent'e ait tarihi Suriçi'nde, çok sayıda yıkılmaya yüz tutan, sahipsiz, ya da sahiplerinin ilgilenmediği evler mevcut.

Bir taraftan eski konaklar turizme kazandırılırken, bir taraftan da tarihi yapıların yıkılması, kaderine terk edilmesi tezat oluşturuyor.

Sıkıntı yaratan binalar içerisinde birçok işçi ailesinin yaşaması da ciddi tehlikeler oluşturuyor.

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