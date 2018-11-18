Tarih kokan Başpınar yeniden canlandırılıyor

Yıllar önce Değirmenlik’in simgesi olan ve halkın akıllarında güzellikleriyle yer eden Başpınar’ın yeniden canlandırılması için kollar sıvandı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, atıl durumda olan Başpınar’ın restore edilmesi, doğal bütünlüğe kavuşturulması ve özellikle halka kaliteli hizmet verecek bir durak yeri olabilmesi için çalışma başlattı.

Başkan Ali Karavezirler, tarih kokan Başpınar’ın Eko-Akro turizme hizmet edeceğini, ayrıca, dokusuna uygun butik otellerle özelde Değirmenlik beldesine, genelde de KKTC’ye kazandırılacağının altını çizdi.

Başkan Ali Karavezirler,Başpınar’ın projelendirilmesine destek verecek olan Lipa Danışmanlık’tan Memduh Erişmen ve Yusuf Osman’ı alarak, Değirmenlik Belediyesi meclis üyelerinin, imar sorumlularının ve amirinin de katılımıyla Başpınar Restaurant ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Değirmenlik’e Değirmenlik denmesinin sebebi, eski tarihlerde Başpınar'dan çıkan suyla birçok un değirmeninin çevrilmesiydi. Bu tarihlerde köyde 30'dan fazla un değirmeni bulunmaktaydı.