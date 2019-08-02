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Taraflar yoğun mesaide

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Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis arasında 9 Ağustos’ta yapılacak görüşme için taraflar yoğun şekilde çalışma yapıyor. BM yetkilileri ise iki taraf arasında mekik dokuyor

Taraflar yoğun mesaide
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Liderler görüşmesi için her şey hazır

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar, iki lider arasında 9 Ağustos’ta yapılacak görüşme için her şeyin hazır olduğunu vurguladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar dün sabah bir araya geldi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Anastasiadis ile Spehar arasında dün sabah gerçekleştirilen görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in 9 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yapacakları görüşme ışığında, 5 Ağustos Pazartesi sabahı Rum siyasi parti başkanlarından oluşan başkanlar konseyini toplantıya çağırdığını duyurdu.

Prodromu, Spehar’ın Anastasiadis’i, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması konusunda BM Güvenlik Konseyi’ndeki görüşmeler konusunda bilgilendirdiğini, öte yandan liderlerin 9 Ağustos’ta yapacağı görüşmeyle ilgili olarak “bazı pratik istişarelerde” bulunulduğunu da söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ise gazetecilere yaptığı açıklamada, iki lider arasında 9 Ağustos’ta yapılacak görüşme için “her şeyin hazır olduğunu” dile getirdi.

Anastasiadis ile Spehar arasındaki görüşme, Anastasiadis’in Limasol’daki evinde gerçekleştirildi ve yaklaşık bir saat sürdü.


Anastasiadis ile Spehar dün sabah bir araya geldi

Anastasiadis ile Spehar’ın kapıda da konuşmaya devam etmesi dikkat çekti

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