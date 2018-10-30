Tapulu araziler bile çöplüğe döndü

Hamitköy Kocabaş Mevkii’nde bulunan arazilerin bir kısmı, çöplük haline getirildi. Arazi sahipleri “Konuda defalarca bilgilendirmemize karşın kimse kılını kıpırdatmadı. 2012 yılından beridir çalmadığımız kapı kalmadı” diye isyan etti

Murat ASLAN

Ülkemizde her geçen gün kontrolsüz bir şekilde çeşitli bölgelerde oluşan çöplük alanların birçok vatandaşın tapulu arazilerini de içine aldığı için vatandaşları isyan noktasına getirdi.

Gazetemize ulaşan Hamitköy sakini Halil Balbaz isimli vatandaşımız, Hamitköy Kocabaş Mevkii’nde bulunan tarlalarının bir kısmının çöplük haline getirilmeye devam edildiğini ifade ederek isyan etti.

Uzun bir süreden beridir bu bölgede oluşturulan çöplük alanın önüne geçilmesi için çalmadık kapı bırakmadığını anlatan Balbaz, “Kimin sorumluluğunda kimin kontrolünde olduğunu bilen var mı? Çevre Dairesi mi Kaymakamlık mı? Belediyemi Sanayi Dairesi mi Bilmiyorum ama hepsini de bu konuda defalarca bilgilendirmemize karşın kimse kılını kıpırdatmadı. 2012 yılından beridir çalmadığımız kapı kalmadı” dedi.

Tarlanın 30 dönümünü çöplük olduğunu ifade eden Balbaz, tarlanın ganimet olmadığını, rahmetlik kaynatasından kendilerine kalan alın teriyle alınmış Türk koçanlı malları olduğunu vurguladı.

Balbaz, “Kimse bana devletçilik veya hükümetçilik oynamasın. Elimize silah alıp nöbet mi tutalım?” diyerek bu konuda yetkilileri göreve davet etti.