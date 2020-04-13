Tapu Dairesi, Motorlu Araç Kayıt Dairesi ve Posta açılıyor

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tapu Dairesi’nin Çarşamba günü açılacağını söyledi. Motorlu Araç Kayıt Dairesi ve Posta Dairesi’nin ise yine Çarşamba günü açılabileceğini ifade eden Baybars, dairelerin Sağlık Bakanlığı’nın koyduğu kriterler kapsamında açılacağını vurguladı. Haber Kıbrıs’a konuşan Baybars, Tapu Dairesi, Motorlu Araç Kayıt Dairesi ve Posta Dairesi’nin Maliye Bakanlığı’nın gelirlerine ciddi katkı koyduğuna dikkat çekerek açılmaları için çalışmaların tamamlandığını aktardı.
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