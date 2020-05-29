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"Tam bir rezillik"

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"Tam bir rezillik"

Ülkemize narenciye alanlarında kesim işi için Türkiye’den getirilen mevsimlik işçilerin koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerine dönememeleri nedeniyle yaşadıkları mağduriyet ve rezillik bugün sona erdi.

Ancak bu işçilerin dün Girne Limanı’nda yaşadıkları rezillik bölgede yaşayan vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Bize ulaşan vatandaşlarımız dün Türkiye’ye dönmeleri için Girne Limanı’na bırakılan işçi ve ailelerinin yaşadığı rezilliği görünce büyük utanç duyduklarını belirterek “Büyük bir rezilliğin ardından, "mağdur narenciye kesim işçileri" ülkelerine döndü... Limanda perişan oldular... Geliş biletleri kesildi, dönüş biletleri olmadan limana bırakıp kaçtılar... Önce Girne, bugünde Mağusa Limanı’na giderek ülkeden ayrıldılar” dediler.

Narenciye toplamaları için Türkiye'den getirilen insanların, çoluk-çocuk Girne limanında gece yerde yatmak zorunda bırakıldıklarını iddia eden vatandaşlarımız “Bu durum bize 20 Temmuz 1974 gecesi Rum’a teslim olduğumuz zaman Limasol Hastanesinin bahçesindeki görüntüyü hatırlattı ve o insanlar adına içimiz burkuldu” dediler.
İşleri bittiğinde kedi yavrusu gibi kapının önüne konulan bu insanları aç ve açıkta bırakan herkesin insanlık suçu işlediğini dile getiren vatandaşlarımız “Getirenden-bürokratlara, ilgili Bakandan-hükümete kadar herkes suçlu bu insanlara yapılan saygısızlığa” diyerek isyan ettiler.
“Her şeye para bulanların, bu garipleri, insanca ve zamanında memleketlerine göndermek için bilet paralarını karşılamaları çok mu zordu?” diye sorgulayan vatandaşlarımız, bu ayıbın ülkemizin ayıbı olduğunu sözlerine eklediler.

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