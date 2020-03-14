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Taksiler hariç toplu taşımacılık durduruldu

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Taksiler hariç toplu taşımacılık durduruldu

Taksiler hariç kamu araçlarıyla yapılan tüm toplu taşıma faaliyetleri, Bakanlar Kurulu kararıyla 27 Mart'a kadar durduruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kısıtlamaya dahil edilmeyen ve bu süreçte çalışacak taksi şoförlerinin maske ve eldiven takması ve tüm taksilerin günde en az 3 kere dezenfekte edilmesi zorunlu kılındı.

Bu süre zarfında taksimetre kullanılmaması, belirlenen fiyat tarifesi haricinde ücret talep edilmesi ve benzeri durumların çok sıkı denetleneceği vurgulanan açıklamada, tespit edilmesi halinde ciddi yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, bu çerçevede her türlü uyarı ve ihbar için 7/24 esasında hizmet veren 1181 "Alo Ulaşım" hattının aranması istendi.

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