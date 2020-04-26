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Taksicilere denetimler artırılıyor

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Son günlerde kurallara riayet etmeyen taksiciler olduğunun gözlemlendiği bu nedenle, 27 Nisan Pazartesinden itibaren arttırılacak denetimlerde, bu koşulları yerine getirmediği belirlenen taksilere cezai işlem uygulanacağı duyuruldu

Taksicilere denetimler artırılıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, taksicilerin uyması gereken kuralları hatırlattı ve denetimlerin artırılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde taksicilerin faaliyetlerine belli kuralları yerine getirmek şartı ile devam edebilecekleri duyurulduğu hatırlatılarak buna göre her taksicinin, müşteri taşırken maske ve eldiven takmak, aracını belli aralıklarla dezenfekte etmek sorumluluğunu yerine getirmekle mükellef olduğu vurgulandı.

Son günlerde bu kurallara riayet etmeyen taksiciler olduğunun gözlemlendiği kaydedilen açıklamada,. 27 Nisan Pazartesinden itibaren arttırılacak denetimlerde, bu koşulları yerine getirmediği belirlenen taksilere cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

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