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Tahlilleri burada yapabiliriz

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Meclis’te konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bakanlık olarak koronavirüse karşı her geçen gün daha ileri tedbirleri aldıklarını ve bu tedbirleri artırdıklarını ifade ederek, hastanede tüm ekiplerin bu tip vakalara karşı oluşturulduğunu kaydetti.

Tahlilleri burada yapabiliriz

Pilli, koronavirüs tahlili için ülkede gerekli araç ve kitlerin bulunduğunu ancak olası vakaları Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği bir merkez olan Ankara Hıfzısıhha'ya gönderme kararları olduğu için oraya gönderdiklerini anlattı. Pilli, “İnşallah olmaz ama olursa bundan sonra burada yapabiliriz” dedi.

Hastaneye bu şüpheyle ilgili gelen hastanın tüm tetkiklerinin hızlı bir şekilde yapıldığını, 24 saat içinde de sonuca ulaştırıldığını anlatan Pilli, bu süreçte bakanlık ve hastane olarak hızlı bir şekilde hareket ettiklerini, bundan sonra da vaka gelmesi durumunda DSÖ’nün önerilerine göre hazırlanan odalarda her türlü sağlık hizmetini vermeye hazır olduklarını vurguladı.

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