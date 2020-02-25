Tahlili Çin’e gönderseydiniz

TDP Milletvekili Angolemli, koronavirüsle ilgili tahlilin bile ülkede yapılamamasına tepki gösterdi ve “Şüpheli vakanın tahlilini Çin’e gönderseydiniz” dedi

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli, koronavirüsle ilgili Meclis’te konuşarak, hükümeti, “bu hastalığın tahlilinin bile ülkede yapılamaması” konusunda eleştirdi. Şüpheli vakada tahlilin Ankara’da yapıldığını hatırlatan Angolemli, “Çin’e gönderseydiniz” dedi.

Angolemli, ülkede birçok yabancı öğrenci ve çalışan olduğunu, bu konuda ne gibi çalışmalar yapıldığını, ne gibi önlemler alındığını sordu. Prof. Dr. İbrahim Benter’in koronavirüse çare olacak çalışmalarıyla ilgili açıklamalarını anımsatan ve Ankara’ya çağrıldığını ifade eden Angolemli, hükümetin bu profesörle konuşup konuşmadığını sordu.

Hüseyin Angolemli, bu konuda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade ederek, Sağlık Bakanı’ndan salgına karşı alınan önlemleri açıklamasını istedi.